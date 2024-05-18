مواعيد وأماكن حفلات الأوبرا خلال الأسبوع الجاري.. اعرف طرق حجز التذكرة

تقدم دار الأوبرا المصرية مجموعة متميزة من الحفلات الغنائية والموسيقية على مسارحها طوال الأسبوع الجاري، وتقام الحفلات في أماكن معينة وبشروط محددة لتنظيم الدخول.

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية وأماكنها، والتي تأتي على النحو التالي:

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

يقام الحفل يوم الأحد 19 مايو 2024، في تمام الساعة 08:30 بمعهد الموسيقى العربية.

ويقام حفل ريسيتال بيانو لكريم جوهر في تمام الساعة 08:30 مساء نفس اليوم على المسرح الصغير.

حفل موسيقى حجرة لدعاء صابر

يقام الحفل يوم الاثنين 20 مايو 2024، في تمام الساعة 08:30 مساء على المسرح الصغير، وفي نفس الوقت يقام

حفل موسيقى عربية على المسرح الكبير، وهو من أعمال الموسيقار عمار الشريعي.

أمسية ثقافية

يقام الحفل بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، والذي يوافق يوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، في تمام الساعة 07:00 بمعهد الموسيقى العربية.

حفل مركز تنمية المواهب

يقام يوم الخميس 23 مايو 2024، في تمام الساعة 07:00، على مسرح أوبرا دمنهور.

بينما يكون حفل الفنان محمود درويش وفرقته كنوز يوم الخميس 23 مايو 2024، الساعة 08:30، على مسرح سيد درويش.

يقام حفل نادي السينما يوم الجمعة 24 مايو 2024 في تمام الساعة السابعة على مسرح سيد درويش.

كيفية حجز تذاكر حفلات الأوبرا المصرية

يمكن حجز تذاكر دار الأوبرا المصرية من خلال موقع تذكرتي.

وأوضحت دار الأوبرا المصرية أنها غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير موقع تذكرتي.

قواعد حضور الحفلات

وجاءت قواعد حضور الحفلات كالتالي:

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر.

- يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.