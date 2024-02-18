انطلاق حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا.. بث مباشر

تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لحفل ليلة من الليالي السعودية المصرية، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية، والذي تجرى إذاعته عبر قناتي دي أم سي والحياة.

وتستضيف دار الأوبرا المصرية، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى، يتابعها الجمهور على الهواء.

ويقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني، كشفت عن أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.