بلمسة «مهيرة».. «برنيطة» بالخوص والورد في ساحة الحرم

سعادتها الطاغية جعلتها تبحث عن شىء مميز تحتمى به من شمس مكة وفى نفس الوقت يحمل ذكرى خاصة ومبهجة لأدائها مناسك الحج رفقة زوجها، فتميزت السيدة الخمسينية بـ«برنيطة» من الخوص مزينة بالورود الملونة.

سعادة الوصول إلى المسجد الحرام

«ماكنتش مصدقة إنى ممكن أوصل إلى هذا المكان الطاهر وما إن وطئت قدماى المسجد الحرام، شعرت أننى بحاجة إلى توثيق هذه اللحظات، طلبت من زوجى ارتداء البرنيطة الملونة والتقاط صور تذكارية أمام المسجد الحرام لتظل فى ذاكرتنا ما حيينا»، كلمات عبّرت بها المغربية مهيرة خالد عن سعادتها بوصولها إلى المسجد الحرام، مؤكدة أنها وزوجها ينتظران هذه الرحلة منذ سنوات: «بقالنا 4 سنين بننتظر الرحلة دى».

ورود صفراء وحمراء وبيضاء وخضراء زُينت بها «برنيطة» صُنعت من خوص الجريد، مع عباءة سوداء وحجاب أبيض، هى الملابس التى ارتدتها «مهيرة» أثناء وصولها إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، بينما ارتدى زوجها محمد عمران ملابس الإحرام البيضاء، معبرين عن سعادتهما بلحظة الوصول: «صممت على ارتداء البرنيطة المزينة بالورود تعبيراً عن سعادتى ولحمايتى من أشعة الشمس الحارقة، الورود دائماً تعبر عن الحب فأردت أن أعبر عن حبى وامتنانى لله على وصولى إلى هذا المكان الطاهر».

التقاط صور تذكارية مع الزوجين المغربيين

حجاج كثيرون صمموا على التقاط صور تذكارية مع الزوجين المغربيين، كونهما يتسمان بالحب والود والابتسامة بحسب «مهيرة»: «الناس كانت بتتصور والبرنيطة كانت مميزة ومعبرة عن أجواء السعادة، لم أمنع أحداً من التقاط صور معى وزوجى بل ابتسمنا ووزعنا المياه والتمور على الحجاج تعبيراً عن حبنا لهم».

أمنيات كثيرة يتمناها الزوجان المغربيان، أولها أن يُتم الله سبحانه وتعالى عليهما فريضة الحج وأن يعودا كما ولدتهما أمهما: «نتمنى أن يمن الله علينا بأداء فريضة الحج فى يسر وسلامة وأن نعود إلى بلدنا الحبيب خاليين من الذنوب».