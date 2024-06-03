«رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام

مع اقتراب موسم الحج 2024، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، كشفت رئاسة شئون الحرمين عن الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام، والتي يكون أولها تقديم القدم اليمنى، موضحة: «أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

الأعمال المستحبة عند دخول المسجد الحرام

وأوضحت «شئون الحرمين» أنه بعد دخول المسجد الحرام بالقدم اليمنى، يتجه الحاج إلى الكعبة المشرفة ويبدأ في الطواف، ومن السنة الاضطباع في هذا الطواف «أن يجعل وسط رداء الحاج تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر».

ويكون الطواف 7 أشواط بداية من الحجر الأسود، «يفضل تقبيله إذا كانت هناك إمكانية»، وإذا لم يكن هناك حاجة فيمكن ترديد: «الله أكبر»، وخلال الطواف يجب أن يكون الحاج ذاكرًا مستغفرا والدعاء لله، وقراءة القرآن الكريم، ويشترط أن يكون بصوت منخفض غير مرتفع، حتى لا تشوش على الآخرين.

وعند الوصول إلى الركن اليماني، فيجب أن يستلمه بيده فقط «لا يقبل أو يتمسح به»، وإن لم تكن هناك إمكانية الوصول، فيمكن أن يشير إليه أو التكبير وذلك وفق سنة النبي صلي الله عليه وسلم.

وخلال الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود، يفضل أن يُقال: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»، وهكذا حتى انتهاء الأشواط السبع.

ويكون الطواف هرولة من خلال المشي السريع، مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فقط.

أخطاء يقع فيها الحاج خلال الطواف

وحذرت رئاسة الشئون الحرمين، من بعض الأخطاء خلال الطواف من بعض الحجاج، ومنها الدخول للحجر، اعتقادًا أنه جزء من الطواف، غير مدركين أنه يبطل الطواف؛ لأنه يطوف ببعض الكعبة وليس حول البيت العتيق.

أما الخطأ الثاني فهو التمسح في جدران الكعبة الشريفة أو أستارها وبابها ومقام إبراهيم؛ لأنها من البدع التي لا أصل لها في الشرع.

والخطأ الثالث، رفع الصوت بالدعاء أو الاستغفار خلال الطواف، وذلك لأنه يشوش على المسلمين.

ومن الأخطاء التي يقع فيها هو مزاحمة الآخرين، ومزاحمة النساء للرجال، وبالأخص عند الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم.

وأوضحت رئاسة شئون الحرمين، أنه بعد الانتهاء من الطواف يبادر الحاج والمعتمر بتغطية كتفه الأيمن ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك وإلا فليصل الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام.

ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة «قل يا أيها الكافرون»، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة «قل هو الله أحد» وإن قرأ بغيرهما فلا بأس في ذلك.