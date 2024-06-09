الكشف على 1237 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أعمالها بقرية المثلث التابعة لمركز الرياض، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية المثلث بمركز الرياض، وشملت عدة تخصصات طبية، هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف الطبي على 1237 حالة

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1237 مواطناً، وخضع 88 آخرون للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ198 حالة، بالإضافة إلى إجراء أشعة تليفزيونية لـ33 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المُعدية وانتفع بها 561 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ12 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الرياض، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.