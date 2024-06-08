اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تحمي الصحة وتوفر الطاقة.. أول حضانة صديقة للبيئة 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس: تنسيق كامل حول القضايا الإقليمية والدولية وفd القلب منها القضية الفلسطينية.. ونتطلع إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية

«السيسي» لـ«رئيس أذربيجان»: نسعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط

أول حضانة صديقة للبيئة

أنشئت في واحة سيوة من تربة طبيعية وأخشاب.. وتتحدى التغيرات المناخية

المستشار الهندسي لـ«التضامن»: هدفنا الحد من تلوث الأرض والماء والهواء

النظام الإنشائي الجديد لم يدخل في بنائه «خرسانات» وقلّل التكلفة بنسبة الثلث

«المالية»: قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص

«معيط»: نطبّق سياسات مالية استباقية أكثر تحوطا وجذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية

مصر تحتل المركز الـ18 عالميا في مؤشر جودة الطرق

«الوزراء»: قفزنا 100 نقطة في الترتيب بعد تنفيذ ورفع كفاءة 14700 كم بـ265 مليار جنيه

745 ألف طالب يبدأون «ماراثون» امتحانات الثانوية العامة غدا

11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو.. خالد حنفي يستعرض تاريخ الجماعة الفاشية

شهادات الروس تفضح مؤامرات الإخوان ضد الجيش

«الجماعة» سخَّرت لجانها الإلكترونية لنشر الشائعات.. وأطلقت أبناءها المدربين على حمل السلاح لتنفيذ عملياتها

حاصروا المحكمة الدستورية.. وقطعوا الطرق.. وهددوا بخطف الإعلاميين وقتلهم.. ودعوا لحرق الكنائس

الصفحة الثانية

طرح شقق سكنية جديدة لمحدودي الدخل خلال احتفالات «30 يونيو»

جولات ميدانية لرفع كفاءة الشوارع والميادين والنظافة بالمدن الجديدة

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال برحلة العائلة المقدسة على مسرح السامر بالعجوزة

«الكيلاني»: إعادة العرض على مسارح المحافظات.. والرحلة أضافت لمصر تاريخا

«الري»: 3 مشروعات لسد الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات

«سويلم»: مواردنا 59 مليار متر واحتياجاتنا 114 مليارا ونعيد استخدام 20 مليارا سنويا

«الصحة»: تكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية استعدادا للإجازات الصيفية واحتفالات عيد الأضحى

مناقشات مع «التنمية الأفريقي» لإشراك المستثمرين في دمج البعد البيئي داخل الصناعة

«فؤاد»: إتاحة الفرص للقطاع الخاص في الصناعات المستدامة الخضراء المتوافقة بيئيا.. والتوسع فيها من أولويات الحكومة

الصفحة الثالثة

«الوزراء»: تلقينا ورصدنا 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

و«الخارجية الفلسطينية»: خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها

تعاون «مصري - روسي» لتوطين صناعة الشاحنات وإنشاء مركز للحبوب

«شحاتة»: أوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة تستوجب تكاتفا عالميا لوقف العدوان الإسرائيلي

وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد من «التنظيم والإدارة»

«عاشور» يتفقد إنشاءات مستشفى بنها الجامعي الجديد

وزير العمل: نُرحب بالانضمام لـ«تحالف العدالة الاجتماعية»

الصفحة الرابعة

تحمي الصحة وتوفر الطاقة.. أول حضانة صديقة للبيئة

أنشئت من التربة والأخشاب وتتحدى التغيرات المناخية.. والانبعاثات الكربونية «صفر»

المستشار الهندسى لـ«التضامن»: هدفنا الحد من تلوث «الأرض والماء والهواء» وإنشاء مبانٍ اقتصادية موفرة للطاقة تقدم بيئة معيشية أفضل

النظام الإنشائي الجديد لم تدخل في بنائه «خرسانات» وقلل التكلفة بنسبة الثلث ولا يمكن تفريقه عن أي مبنى عصري.. ونخطط لتكراره

المهندس المنفذ: نظام إنشائها هو الأول في مصر والوطن العربي

خبير معماري: من مزاياها التحفيز على التعلم والابتكار

«أدهم»: المواد المستخدمة في البناء موفرة وتعزل المبنى حراريا وتقلل استهلاك الطاقة

«ملوك»: «تربة الأرض» لها تأثير صحي إيجابي على الأطفال الذين يمرون بمرحلة بناء لأجسامهم

الصفحة الخامسة

بعثة صندوق النقد تختتم زيارة القاهرة بإشادات واسعة.. و«المصارف العربية»: السوق السوداء انتهت

البنك الأهلي المصري يُجدّد التعاون مع «فيزا» ويطلق حملة لـ«ميزة»

«عكاشة»: تقديم حلول دفع آمنة للعملاء المصريين والشركات

«الإتربى»: مشروع «رأس الحكمة» غيّر نظرة مؤسسات التقييم الدولية.. و«فتوح»: الاقتصاد المصرى قادر على التكيّف والنمو رغم التحديات

صافي أرباح بنك القاهرة ينمو 129% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه

«التعمير والإسكان» يُكرَّم ضمن أفضل 100 مؤسسة لـ2023

«فودة»: السياحة تشهد تنمية حقيقية بمعاونة القطاع الخاص

إطلاق زمالة «ماستركارد» في مجال تكنولوجيا التعليم بمشاركة مؤسسة EdVentures

الصفحة السادسة

30 يونيو.. ثورة تحرير الوطن

شهادات الروس تفضح مؤامرات الإخوان ضد الجيش

«الجماعة» سخرت لجانها الإلكترونية لنشر الشائعات.. وأطلقت أبناءها المدربين على حمل السلاح لتنفيذ عملياتها

حاصروا المحكمة الدستورية.. وقطعوا الطرق.. وهددوا بخطف الإعلاميين وقتلهم.. ودعوا لحرق الكنائس

الصفحة السابعة

حسام حسن يعتمد طريقة جديدة أمام غينيا بيساو بعد عودة «حمدي» لمركز الظهير الأيسر.. ومران استشفائي للاعبين.. وانتهاء أزمة إمام عاشور

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة فاركو.. و«كولر» يراقب 7 بدلاء

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لـ «عواد وصبحي».. وإصابة «الزناري»

راحلون بالجملة في «البريميرليج»

10 لاعبين خارج الـ«أنفيلد».. وانتهاء حكاية «النني» مع أرسنال

الصفحة الثامنة

خالدي ميري: في مصر.. رئيس وزراء

مزمار بلدي وزغاريد في وداع الحجاج إلى بيت الله الحرام: «هنيَّالكم»

متحف مفتوح زخارف فرعونية لتجميل ميدان جامعة كفر الشيخ

وداعا لضربة الشمس.. طبيب يستضيف زوار الفيوم «تحت التكييف»

أكبر فائز.. «فان دايك» يحطم أرقام جوائز «إيمى»