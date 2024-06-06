اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة
كتب:
أحمد العانوسي
07:34 م | الخميس 06 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحكومة: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة
- «مدبولى»: قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتنا.. ونتطلع للعمل مع إيطاليا فى مجالات تصنيع وتوطين الدواء
- محاور النيل تنهى عصر «المعديات»
- مخططات الإخوان الفاشلة للانتقام من الجيش
- الفريق أول محمـد زكى يبحث مع مسئول بـ«الأمن القومى الأمريكى» التطورات الإقليمية
- مصدر رفيع المستوى: «حماس» سترد على مقترح الهدنة خلال أيام
- مصر أمام «العمل الدولية»: هناك 5000 عامل غزاوى فقدوا العمل والمأوى.. وضياع 300 ألف وظيفة فى الضفة الغربية
- وزير الداخلية لوفد صينى: نستهدف مُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية
- «التخطيط»: 100 مليار دولار حجم التجارة المصرية مع السوق العالمية
- «السعيد» بـ«منتدى سان بطرسبورغ»: الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أسهمت فى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية
الصفحة الثانية
- «الرى»: رفع كفاءة المحطات لتقليص انبعاثات الكربون
- الشيخ ياسر السيد مدين: كيف وصلتنا السُّنة؟ (5)
- «سويلم»: تأهيل المنشآت المائية الكبرى وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات
- «الإسكان»: تطوير محاور «القاهرة الجديدة» لربطها بشرق العاصمة
- «الجزار»: تنفيذ أول ممشى رياضى ومسار للدراجات بالمدينة.. وإنجاز أعمال الطرق بـ«مثلث الأمل» على مساحة 4800 فدان
- «الوطن» داخل أنفاق «الخط الرابع للمترو»: يخدم مناطق عالية الكثافة
- «عبدالعزيز»: يوفر 8 آلاف فرصة عمل للشباب.. و«السعيد»: الخط يشتمل على وجود نفقين بالتوازى ويستهدف تقليل التكلفة
- مصطفى كفافى: الطليان والأمريكان.. ومنافسات اللومان
- مصر رئيساً لـ«اللجنة الاستشارية» لمصايد البحرين المتوسط والأسود
- «القصير»: يسهم فى نفاذ إنتاجنا السمكى إلى أوروبا
- اتفاق «مصرى - أمريكى» على مواصلة دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا
- «عاشور»: تعزيز قدرات مصر لتحويلها إلى مركز إقليمى للابتكار
الصفحة الثانية
- الاحتلال الإسرائيلى يخنق أطفال «غزة» بسلاح «التجويع».. وإسبانيا تزيد عزلة «تل أبيب» دولياً
- منظمة «يونيسف»: 9 من كل 10 أطفال فى غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم
- د. يوسف عامر: المساكين
- حملة اعتقالات واسعة تطال 60 مواطناً بـ«الضّفة».. وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 9100 معتقل من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ورهائن بعد أحداث السابع من أكتوبر
- لطفى سالمان: لماذا لن تُحل القضية الفلسطينية؟
- و«نيويورك تايمز»: إسرائيل قادت حملة سرية للتأثير على المشرِّعين والجمهور الأمريكى لتأييد ودعم حربها على «القطاع»
- باحث: «تل أبيب» ستظل تستخدم الميديا والإعلام الاصطناعى والتقنيات لنشر مزاعمها وادعاءاتها وافتراءاتها
- الرئيس الروسى: تسليم ألمانيا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا يدمر علاقاتنا معها
- «بوتين»: لدينا عقيدة نووية ويمكننا استخدام أى شىء إذا تهددت سيادتنا
- و«ترامب» يهاجم «بايدن» ويحذر من حرب عالمية ثالثة
الصفحة الرابعة
- محاور النيل تنهى عصر «المعديات»
- خطة لإلغاء الوحدات النهرية المُتهالكة وغير الآمنة وإنشاء كبارى بدلاً منها
- «النقل»: صيانة الأهوسة وتطويرها وإنشاء أخرى جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة.. ومسئولون: مراجعة مستمرة لصلاحية الوحدات النهرية وإيقافها بمحضر رسمى حال المخالفة
- رئيس «النقل النهرى»: إنشاء شبكة قوية من الطرق والكبارى بالصعيد قلل الاعتماد عليها
- ومتخصصون يشيدون بتطوير القطاع: له عوائد اقتصادية مُهمة وغير ملوث للبيئة
- «الأباصيرى»: يسهم فى تقليل تكلفة الإنتاج.. و«الجزار»: المنظومة الإلكترونية تُعزّز الكفاءة.. و«أبوخضرة»: أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث
الصفحة الخامسة
- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»
- مخططات الإخوان الفاشلة للانتقام من الجيش
- كراهية الجماعة لضباط 23 يوليو دفعتها لتشويه ضباط 25 يناير و30 يونيو
- التنظيم فشل فى استمالة المشير طنطاوى بمظاهرات التأييد وهتاف «يا مشير انت الأمير»
- خرجت شائعة إقالة وزير الدفاع بعد قيام القوات المسلحة بضبط كميات من المتفجرات كانت ستخرج من سيناء إلى غزة
- القوات المسلحة قامت بتأمين المنشآت الحيوية وتوفير السلع الغذائية وكلها أفعال قرّبتها للمواطنين
الصفحة السادسة
- الأميرة رشا يسرى: إسرائيل تراوغ.. اتهمت أمريكا بالتلاعب مثل مصر
- الأب بطرس دانيال: يا لعظمة القلب البشرى
- ناصر عبدالرحمن: شجرة الصور: صباح أحمد
- وليد عبدالسلام: تعديل أم تغيير حكومة؟
الصفحة السابعة
- محمد مصطفى أبوشامة: جمعة مباركة
- رحاب لؤى: سرى الصغير
- محمد مغربى: ثورة اصطناعية لذوى الهمم (1)
- أحمد عبدالسلام: عالم بلا موبايل بلا ضجيج
الصفحة الثامنة
- خالد منتصر: لقاء مع صلاح أبوسيف
- تحدى «عمر شريف»: الرسم لا يعترف بـ«ضمور العضلات»
- يجوب الأسواق وتتخطفه محلات الأسماك والعصائر فى موسم «ساخن» جداً
- «رجل الثلج»
- على خشبة المسرح.. أحمد عبدالعزيز يكشف مصير «صاحب الوردة»
- اسم على مسمى.. «إحسان» تدعم المطلقات والأرامل بـ«كورس خياطة»