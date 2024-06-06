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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة

كتب:

أحمد العانوسي
07:34 م | الخميس 06 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة

- «مدبولى»: قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتنا.. ونتطلع للعمل مع إيطاليا فى مجالات تصنيع وتوطين الدواء

- محاور النيل تنهى عصر «المعديات»

- مخططات الإخوان الفاشلة للانتقام من الجيش

- الفريق أول محمـد زكى يبحث مع مسئول بـ«الأمن القومى الأمريكى» التطورات الإقليمية

- مصدر رفيع المستوى: «حماس» سترد على مقترح الهدنة خلال أيام

- مصر أمام «العمل الدولية»: هناك 5000 عامل غزاوى فقدوا العمل والمأوى.. وضياع 300 ألف وظيفة فى الضفة الغربية

- وزير الداخلية لوفد صينى: نستهدف مُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية

- «التخطيط»: 100 مليار دولار حجم التجارة المصرية مع السوق العالمية

- «السعيد» بـ«منتدى سان بطرسبورغ»: الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أسهمت فى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية

الصفحة الثانية

- «الرى»: رفع كفاءة المحطات لتقليص انبعاثات الكربون

- الشيخ ياسر السيد مدين: كيف وصلتنا السُّنة؟ (5)

- «سويلم»: تأهيل المنشآت المائية الكبرى وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات

- «الإسكان»: تطوير محاور «القاهرة الجديدة» لربطها بشرق العاصمة

- «الجزار»: تنفيذ أول ممشى رياضى ومسار للدراجات بالمدينة.. وإنجاز أعمال الطرق بـ«مثلث الأمل» على مساحة 4800 فدان

- «الوطن» داخل أنفاق «الخط الرابع للمترو»: يخدم مناطق عالية الكثافة 

- «عبدالعزيز»: يوفر 8 آلاف فرصة عمل للشباب.. و«السعيد»: الخط يشتمل على وجود نفقين بالتوازى ويستهدف تقليل التكلفة

- مصطفى كفافى: الطليان والأمريكان.. ومنافسات اللومان

- مصر رئيساً لـ«اللجنة الاستشارية» لمصايد البحرين المتوسط والأسود

- «القصير»: يسهم فى نفاذ إنتاجنا السمكى إلى أوروبا

- اتفاق «مصرى - أمريكى» على مواصلة دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا

- «عاشور»: تعزيز قدرات مصر لتحويلها إلى مركز إقليمى للابتكار

الصفحة الثانية

- الاحتلال الإسرائيلى يخنق أطفال «غزة» بسلاح «التجويع».. وإسبانيا تزيد عزلة «تل أبيب» دولياً

- منظمة «يونيسف»: 9 من كل 10 أطفال فى غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم

- د. يوسف عامر: المساكين

- حملة اعتقالات واسعة تطال 60 مواطناً بـ«الضّفة».. وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 9100 معتقل من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ورهائن بعد أحداث السابع من أكتوبر

- لطفى سالمان: لماذا لن تُحل القضية الفلسطينية؟

- و«نيويورك تايمز»: إسرائيل قادت حملة سرية للتأثير على المشرِّعين والجمهور الأمريكى لتأييد ودعم حربها على «القطاع»

- باحث: «تل أبيب» ستظل تستخدم الميديا والإعلام الاصطناعى والتقنيات لنشر مزاعمها وادعاءاتها وافتراءاتها

- الرئيس الروسى: تسليم ألمانيا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا يدمر علاقاتنا معها

- «بوتين»: لدينا عقيدة نووية ويمكننا استخدام أى شىء إذا تهددت سيادتنا

- و«ترامب» يهاجم «بايدن» ويحذر من حرب عالمية ثالثة

الصفحة الرابعة

- محاور النيل تنهى عصر «المعديات»

- خطة لإلغاء الوحدات النهرية المُتهالكة وغير الآمنة وإنشاء كبارى بدلاً منها

- «النقل»: صيانة الأهوسة وتطويرها وإنشاء أخرى جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة.. ومسئولون: مراجعة مستمرة لصلاحية الوحدات النهرية وإيقافها بمحضر رسمى حال المخالفة

- رئيس «النقل النهرى»: إنشاء شبكة قوية من الطرق والكبارى بالصعيد قلل الاعتماد عليها

- ومتخصصون يشيدون بتطوير القطاع: له عوائد اقتصادية مُهمة وغير ملوث للبيئة

- «الأباصيرى»: يسهم فى تقليل تكلفة الإنتاج.. و«الجزار»: المنظومة الإلكترونية تُعزّز الكفاءة.. و«أبوخضرة»: أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث

الصفحة الخامسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية» 

- مخططات الإخوان الفاشلة للانتقام من الجيش

- كراهية الجماعة لضباط 23 يوليو دفعتها لتشويه ضباط 25 يناير و30 يونيو

- التنظيم فشل فى استمالة المشير طنطاوى بمظاهرات التأييد وهتاف «يا مشير انت الأمير»

- خرجت شائعة إقالة وزير الدفاع بعد قيام القوات المسلحة بضبط كميات من المتفجرات كانت ستخرج من سيناء إلى غزة 

- القوات المسلحة قامت بتأمين المنشآت الحيوية وتوفير السلع الغذائية وكلها أفعال قرّبتها للمواطنين 

الصفحة السادسة

- الأميرة رشا يسرى: إسرائيل تراوغ.. اتهمت أمريكا بالتلاعب مثل مصر

- الأب بطرس دانيال: يا لعظمة القلب البشرى

- ناصر عبدالرحمن: شجرة الصور: صباح أحمد

- وليد عبدالسلام: تعديل أم تغيير حكومة؟

الصفحة السابعة

- محمد مصطفى أبوشامة: جمعة مباركة

- رحاب لؤى: سرى الصغير

- محمد مغربى: ثورة اصطناعية لذوى الهمم (1)

- أحمد عبدالسلام: عالم بلا موبايل بلا ضجيج

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر: لقاء مع صلاح أبوسيف

- تحدى «عمر شريف»: الرسم لا يعترف بـ«ضمور العضلات»

- يجوب الأسواق وتتخطفه محلات الأسماك والعصائر فى موسم «ساخن» جداً

- «رجل الثلج»

- على خشبة المسرح.. أحمد عبدالعزيز يكشف مصير «صاحب الوردة»

- اسم على مسمى.. «إحسان» تدعم المطلقات والأرامل بـ«كورس خياطة»

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