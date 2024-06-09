«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» عن زيارة رئيس أذربيجان لمصر: علاقات قوية بين البلدين

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس أذربيجان، وذلك بعنوان «السيسي لـ رئيس أذربيجان: نسعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط».

حلول منطقية لوقف إطلاق النار في غزة

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن العلاقات المصرية الأذربيجانية تدعم الوصول إلى الحلول المنطقية لحل القضية الفلسطينية، التي تتمثل في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، والسير في طريق المفاوضات بهدف الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين.

وأضاف «القاضي»، أن رئيس أذربيجان له علاقات دولية كبيرة للغاية، موضحا أن هذه العلاقات تدعم خطة ورؤية مصر التي تتمثل في حشد المواقف الدولية، لدعم القضية الفلسطينة.