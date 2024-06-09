أول تعليق لـ هشام عاشور بعد انفصاله عن نيللي كريم (فيديو)

ظهر الفنان هشام عاشور لأول مرة، بعد إعلان انفصاله رسميًا عن الفنانة نيللي كريم، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بـ«إنستجرام».

أول ظهور لهشام عاشور

ظهر هشام عاشور أثناء قيادته للسيارة، وعلق لأول مرة منذ انفصاله عن نيللي كريم، قائلا: «علينا أن نستمر في التحرك.. لدي مصير ووجهة أنا واحد من نوعها»، ما جعل الجمهور يتفاعل معه، ويوجه رسائل دعم له، لتخطي أزمته الأخيرة.

انفصال هشام عاشور ونيللي كريم

كانت الفنانة نيللي كريم، أكدت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، انفصالها عن زوجها الفنان هشام عاشور بعد عامين ونصف من الزواج.