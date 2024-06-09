خبير بـ«المصري للفكر»: الدعم النقدي هدفه تقليل الهدر

أكد الدكتور محمد شادي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدعم العيني يعني وصول حد أدنى من أنواع الغذاء من احتياجات الأسرة المصرية ستدخل لهم شهريًا، كعدد معين من أرغفة الخبز وزجاجات الزيت وأكياس السكر، موضحًا أن هذه السلع حتى تصل للمواطن، لها تكلفة مرتفعة، تخصم من سعر السلعة، وهناك أموال تفقد في سلسلة التوزيع، وهذه التكلفة تتحملها الدولة.

الفرق بين الدعمين النقدي والعيني

أشار «شادي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن الدعم النقدي هدفه تقليل الهدر في سلسلة الدعم الموجودة في الشكل العيني، موضحا أن الدعم النقدي سيحقق نوع من الرشادة في صرف العيش.

وشدد على أن توفير الدعم بشكل نقدي سيؤدي لبدائل لمن لا يريد شراء السلع التموينية بسلع أخرى، ما يؤدي لضخ كبير في الاقتصاد المصري من خلال قدرة شرائية أكبر.