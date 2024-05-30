هيئة السلع التموينية: مرونة أكبر عند التحول إلى الدعم النقدي

تحدث حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية عن فكرة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC».

وقال «الجراحي»، إن الدولة توفر سلعًا أساسية يحصل عليها مستحقو الدعم، ويضاف لها سلعة الخبز كحزمة خارج السلع الأساسية يستطيع المواطن عن طريق منظومة الدعم والبطاقة الموجودة معه أن يتوجه إلى أى منفذ من منافذ المديريات ويحصل على الخبز أو السلع الأساسية التى يحتاج اليها.

الدعم النقدي

وتابع: « ما زالت الأمور في نطاقها للحوار الوطني والمجتمعي للوصول إلى رغبة المجتمع، وهل يريد التحول إلى الدعم النقدي أم يستمر الوضع كما هو عليه، والميزة الموجودة في التحول إلى الدعم النقدي أنه يعطي مرونة بشكل أكبر، إحنا حركنا سعر الخبز المدعوم بالأمس وابتداءًا من السبت المقبل، بدلًا من أن المواطن يدفع 5 قروش هيدفع 20 قرشا ويحصل على رغيف العيش، اللى كان بيحصل عليه بـ 5 قروش».

ربط الدعم بالتضخم

عن فكرة الدعم النقدي، قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية: «سيتم تحديد مبلغ لكل مواطن يحصل عليه نقدًا، وهذا الرقم يتم تغييره طبقًا للتضخم، وهو ما أشار اليه رئيس الوزراء في تصريحاته بالأمس، أنه سيتم ربط ذلك بالتضخم، وستكون الأمور أكثر مرونة».