هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟، إذ يستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر ذي الحجة بالإكثار من العبادات والطاعات، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم هل يجوز صوم أيام من العشر الأولى منه أم يجب صيامها كاملة، وهل يمكن صيامها بنية القضاء أم لا؟

هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟، إنه يجوز للعبد الصيام على قدر الاستطاعة، طالما أن هذه الأيام ليست فرضًا.

وأضاف «ممدوح» عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، في إجابته على هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة، أن صيام هذه الأيام سنُة مستحبة ومؤكدة، لذلك الصيام فيها نعمة وله ثواب كبير، ومن كان غير قادر يمكنه التقرب إلى الله بعبادات أخرى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». (رواه البخاري).

جمع صيام ذي الحجة والقضاء

وعن الجمع بين صيام ذي الحجة والقضاء معًا، أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين، وذلك في ردها على سؤال ورد إليها يقول: «أنا بنت؛ هل يجوز لي الصيام بنيتين: صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وصيام قضاء ما عليَّ من رمضان؟».