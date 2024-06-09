كم عدد أيام التشريق وحكم صيامها؟.. تبدأ من مبيت الحجاج بمنى

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل كم عدد أيام التشريق، وهل يجوز صيامها أم لا، وذلك في الوقت الذي يستقبل فيه العالم الإسلامي شهر ذي الحجة بالإكثار من العبادات والطاعات، لما في هذه الأيام من فضل كبير وثواب عظيم.

كم عدد أيام التشريق؟

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في إجابته على تساؤل كم عدد أيام التشريق، إنّها «ثلاث» أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، التي توافق ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ حيث إن أول أيام العيد هو يوم النحر.

أعمال أيام التشريق

وأضاف «علام» في إجابته على كم عدد أيام التشريق؟، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن أعمال أيام التشريق تبدأ بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر.

حكم صيام أيام التشريق

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم صيام أيام التشريق، قائلا إنه لا يجوز صيام أيام التشريق، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141)، كما أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بثلاثة أمور هي: «الأكل، والشرب، وذكر الله عز وجل».