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صدقي صخر وياسمين علي في «كلمة أخيرة» بمناسبة شم النسيم الاثنين المقبل

كتب:

أحمد شعراني
05:13 م | الجمعة 03 مايو 2024
صدقي صخر

صدقي صخر

تقدم الإعلامية لميس الحديدي يوم الاثنين المقبل 6 مايو، حلقة خاصة من برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، بمناسبة شم النسيم.

يستضيف البرنامج كل من الفنان صدقي صخر والمغنية ياسمين علي وفرقتها الموسيقية، إذ يقدمون مجموعة من الأغاني المميزة.

كما يتحدث الضيوف عن أعمالهم التي قدموها، وأبرز التحديات التي واجهوها خلال مشوارهم الغنائي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

يذاع «كلمة أخيرة» من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة «ON».

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