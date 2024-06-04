عاجل.. قرار عاجل من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن رمضان صبحي

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، قرارًا عاجلا بشأن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد اتهامه بالتلاعب في إحدى عينات التحليل الخاصة بالمنشطات والتي أدت لإيقافه بشكل مؤقت.

وعلم «الوطن سبورت» أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قررت عقد جلسة مع رمضان صبحي من أجل الاستماع إلى أقواله بشأن أزمته.

ومن المقرر عقد جلسة مع رمضان صبحي بداية الأسبوع المقبل من أجل حسم أزمة إيقافه.

محامي رمضان صبحي يكشف كواليس إيقاف اللاعب

من جانبه، كشف هاني زهران، موقف رمضان صبحي بعد الإيقاف مؤكدًا أن اللاعب موقوف لحين الانتهاء من التحقيق معه من قِبل لجنة الاستماع.

وقال هاني زهران في مداخلة تليفونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «نتمنى إنهاء ذلك الأمر سريعًا حتى يلتحق اللاعب بمباريات فريقه المقبلة، وهناك علامة استفهام كبيرة بسبب قرار إيقاف اللاعب بعد 10 أشهر كاملة، ولقد قدمنا ردًا في أبريل الماضي على الخطاب المرسل إلينا، وردوا علينا بعد شهرين بالإيقاف، وهو ما يشوب صحة الإجراءات».

استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر بسبب الإيقاف

وكان اللاعب جزءًا من اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال، قبل إيقافه مؤقتًا بسبب أزمة المنشطات، وبالتالي استبعاده من قائمة الفراعنة التي تستعد لاستكمال غمار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وغيابه أيضًا عن مواجهة بيراميدز والجونة الأخيرة بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد.