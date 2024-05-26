إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات (خاص)

علم «الوطن سبورت»، أنه جرى إيقاف رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب أزمة فساد أحد العينات الخاصة به بشأن المنشطات.

وجرى إيقاف رمضان صبحي، مؤقتًا، لحين إنهاء خضوعه إلى جلسة الاستماع من قبل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

شوبير يعلن إيقاف لاعب هام

كان الإعلامي أحمد شوبير، كشف عن إيقاف لاعب مهم خلال الفترة الحالية، دون الكشف عن اسم اللاعب الذي سيتم إيقافه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع أكس: «إيقاف لاعب مهم».

وقرر المدرب الكرواتي يورتشيتش، استبعاد رمضان صبحي من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الجونة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري nile، بسبب إيقافه من جانب المنشطات خلال الفترة الماضية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي