رسالة من 4 كلمات.. رمضان صبحي يتجاهل أزمة إيقافه بسبب المنشطات

تترقب جماهير كرة القدم، ما سيحدث في أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، الذي وجد نفسه في أزمة كبرى، بعدما أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو»، اتحاد كرة القدم ونادي بيراميدز، بإيقاف اللاعب مؤقتا، لحين عقد جلسة الاستماع معه، في ظل توجيه تهمة التلاعب في أحد عينات التحليل الخاصة بالمنشطات.

رمضان صبحي يتجاهل بعد أزمة المنشطات

تجاهل لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، الحديث عن أزمة إيقافه، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة يدعم خلالها فلسطين، في ظل الحرب الشنعاء التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية في الوقت الحالي، معلقا عبر خاصية «ستوري»: «كل العيون على رفح».

القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي

تسبب قرار إيقاف رمضان صبحي، في استبعاده من معسكر منتخب مصر المقبل، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد لـ«الفراعنة».

وكانت الأزمة بدأت في مارس الماضي، حينما أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، قررت إيقاف رمضان صبحي، لتتصاعد الأزمة بعد ذلك ويخرج نادي بيراميدز لينفي الأمر، قبل أن يصل خطاب رسمي من المنظمة خلال الساعات الماضية، يفيد بإيقاف اللاعب مؤقتا، لحين خضوعه لجلسة الاستماع، يوم 6 يونيو المقبل.