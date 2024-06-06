سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، حيث يتراوح سعره بين 154.62 جنيه للشراء، و155.66 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، وفق عدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 155.67 جنيه للبيع، و155.17 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري نحو 155.66 جنيه للبيع، و154.62 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم، إلى نحو 154.9 جنيه للبيع، و153.9 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في CIB

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 155 جنيها للبيع، و149.41 جنيه للشراء.