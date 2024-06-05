سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 5-6-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، إذ يتراوح سعره ما بين 153.97 جنيه للشراء، و155 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث للمواقع الرسمية والبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، 155 جنيها للبيع، و154.65 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري نحو 155 جنيها للبيع، و153.97 جنيه للشراء.

استقرار سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم الأربعاء، إلى نحو 154.9 جنيه للبيع، و153.9 جنيه للشراء.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 155 جنيها للبيع، و149.41 جنيه للشراء.