شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، إذ بلغ سعره نحو 154.30 جنيه للبيع، و152.81 جنيه للشراء وفق آخر تحديث للمواقع الرسمية والبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، 154.30 جنيه للبيع، و152.81 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، في البنك الأهلي المصري نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم الاثنين، نحو 154.61 جنيه للبيع، و153.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 153.82 جنيه للبيع، و153.55 جنيه للشراء.