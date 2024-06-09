عمرو يوسف يروِّج لدوره في فيلم ولاد رزق 3: «ربيع عمل الصح»

روَّج الفنان عمرو يوسف، خلال فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لدوره في فيلم ولاد رزق 3، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

وقال يوسف خلال الفيديو: «في الجزء الأول ربيع عمل الغلط، في الجزء الثاني ربيع برضه عمل الغلط، أما في الجزء الثالث ربيع عمل الصح، ربيع نسخة واحدة لن تتكرر».

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين وهم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وسيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.