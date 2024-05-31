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بسبب 18 ألف جنيه.. عمرو يوسف يزيح هشام ماجد عن المركز الثاني بدور العرض

كتب:

هبة أمين
02:45 م | الجمعة 31 مايو 2024
أبطال فيلم شقو

أبطال فيلم شقو

احتل فيلم «شقو» المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إذ حقق 355 ألفا و602 جنيه، فيما جاء فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» بإيرادات تقدر بـ337 ألفا و819 جنيها، وكان المركز الأول من نصيب فيلم «السرب» بواقع 646 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم «شقو» على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما، نحو 75 مليون جنيه، وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة خلال 7 أسابيع عرض 58 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال وقصة فيلم شقو

تدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والتشويق من خلال مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، ويتورطون مع جماعة خطيرة وتحدث مواجهات بين الجميع، والعمل من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليلة، ضيف الشرف يسرا.

أبطال وقصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار من الفانتازيا والكوميديا، من خلال حياة زوجين تنقلب رأسا على عقب وتتبدل أحوالهما، من بطولة: هشام ماجد وهنا الزاهد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رامز.

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بقلم هبة أمين