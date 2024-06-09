برسالة لجمهوره.. وائل جسار يروج لحفله في مصر خلال عيد الأضحى

روج المطرب وائل جسار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه في مصر بعيد الأضحى المبارك.

ونشر وائل جسار مقطع فيديو، قائلا فيه: «منتظركم بحفل عيد الأضحى بشرم الشيخ في مصر بتاريخ 19-6 وكل عام وأنتم بخير».

أغنية ظروف معنداني

وطرح وائل جسار، مؤخرا، أغنية «ظروف معنداني»، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند، وهي من كلمات الشاعر هشام صادق، وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية: «في إحساس ماليني، وفي خوف ودموع في عيني مش قادر أداريها، ظروف معنداني بتجبرنس يا حبيبي أنساك، ظروف كتير تاني».