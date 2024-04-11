وائل جسار يحتفل بتخطي أغنية كل وعد 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب

احتفل وائل جسار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتخطي أغنية كل وعد 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

ونشر وائل جسار الاغنية معلقا: «كل وعد تتخطى الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب غناء وائل جسار، كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبدالمنعم، تسجيل غناء جورج يعقوب، منتج منفذ رامز سليمان، تصوير محمد رزق».

أغنية ظروف معنداني

وحقق جسار مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بأغنية «ظروف معنداني»، من كلمات الشاعر هشام صادق، وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية: «في إحساس ماليني، وفي خوف ودموع في عيني مش قادر أداريها، ظروف معنداني بتجبرنس يا حبيبي أنساك، ظروف كتير تاني».