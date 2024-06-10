خلال ساعات قليلة.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم

ساعات قليلة فقط تفصلنا عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، إذ من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، خلال ساعات، بحسب ما أعلنت المحافظة في بيان لها، فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، وتفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وموعد وتفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحفي، تفاصيل وموعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، يعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، عصر اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة 3:00 مساءً خلال مؤتمر صحفي.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وأضاف إنّه يجرى خلال المؤتمر أيضًا، إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، بالإضافة إلى نسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، وموعد وتفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وفيما يخص رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، وخطوات الحصول عليها، فإنّه يتم إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الضغط «هنا».

الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية».

النقر على الفصل الدراسي واختيار عبارة «الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 آخر العام».

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة والتأكد من صحته.

الضغط على عبارة «بحث»، والانتظار ثوان معدودة حتى تظهر النتيجة.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وتستمر تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم لمدة 15 يومًا وفقًا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، بينما من المقرر أن يتم إعلان موعد فتح باب تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم عصر اليوم الإثنين بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.