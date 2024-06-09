لينكات سريعة وشغالة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 25 محافظة

اعتمد محافظو الأقاليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، وجرى إتاحتها أمام الطلاب من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في 25 مُحافظة، بالتزامن مع إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في تلك المحافظات، في حين يتبقى محافظتين يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بهما خلال الساعات المقبلة.

تنشر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في 25 محافظة، فضلًا عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في المحافظتين المتبقيتين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في 25 محافظة، عدا محافظتي قنا والفيوم، الذين لم يعلنا النتيجة حتى الآن، بينما من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا غدًا الإثنين، ويوم الثلاثاء في محافظة الفيوم، بحسب ما أعلنت مديريات التربية والتعليم في بيانات لها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

وجاء رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في 25 محافظة كالآتي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الوادي الجديد، اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم 2024 اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية 2024 اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة المنوفية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة الجيزة اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بني سويف اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة المنيا اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة أسيوط اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة سوهاج اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة البحر الأحمر اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة أسوان اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة الأقصر اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة مطروح اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة الإسكندرية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة الشرقية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة البحيرة اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة دمياط اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة شمال سيناء اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة جنوب سيناء اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة السويس اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة الإسماعيلية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة الدقهلية اضغط «هنا».