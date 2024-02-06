موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم.. اعرف رابط الحصول عليها

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، إذ من المقرر أن يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعلن نسبة النجاح في امتحانات الترم الأول 2024 للصف الثالث الإعدادي للتعليم العام والمهني والمكفوفين وضعاف السمع، إلى جانب عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 ورابط الحصول عليها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

محافظات أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية

وفيما يخص المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول حتى الآن، فإنّها تضم القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، والوادي الجديد، وبورسعيد، والبحيرة، والغربية، والمنيا، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، وأسوان، وسوهاج، ومطروح، بينما من المقرر أن تظهر في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

وبحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، فإنّه من المقرر أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2024 خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إذ سيجري اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإعلانها رسميًا للطلاب والطالبات.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

وخصصت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم، للحصول على النتيجة فور ظهورها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال الضغط «هنا».

- الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية».

- تحديد الفصل الدراسي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- الضغط على «بحث».

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

ويتضمن الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي أيضًا، موعد تفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، إذ من المقرر أن يتم فتح باب التظلم لمدة 15 يومًا تبدأ في اليوم الثاني لإعلان النتيجة، حيث يقدم الطالب الراغب في التظلم على درجاته الطلب في الإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

وتبلغ رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية في المادة الواحدة نحو 35 جنيهًا يتم استردادها في حالة حصول الطلاب على درجات من التظلم بالفعل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

من ناحيتها، كشفت المنطقة الأزهرية، في بيان لها، استمرار أعمال التصحيح والمراجعة تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة الفيوم خلال الساعات القليلة المقبلة.