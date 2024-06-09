أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنوفية

أعلنت منطقة المنوفية الأزهرية أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى المعاهد في المحافظة، حيث بلغ عدد الأوائل المُبصرين 15 طالبا وطالبة، مُوزعين على المراكز، وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية للمكفوفين 6 طلاب.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنوفية

وقال الدكتور حسن درويش، رئيس منطقة المنوفية الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنوفية اليوم، مُشيرا إلى أنه أعطى تعليمات للمُراقبين والمُعلمين بالالتزام بالدقة والمُساواة أثناء عملية التصحيح خلال الأيام الماضية.

تعرض «الوطن»، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية المبصرين والمكفوفين، من خلال الاطلاع على الصور التالية.

تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

وتقدم رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى أبنائنا الأبطال أوائل الشهادة الإعدادية، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم في الأزهر الشريف، سائلا الله أن يديم على أبنائنا نعمة العلم والاجتهاد والنجاح والتفوق.