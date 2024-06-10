قناة مجانية تنقل مباراة مصر أمام غينيا بيساو.. «هتتفرج على الماتش في البيت»

في عشق للساحرة المستديرة يترقب ملايين من محبي كرة القدم في مصر، اللقاء الذي يجمع بين منتخبي مصر وغينيا بيساو، بعد الفوز في مباراة منتخب مصر الأولى تحت قيادة حسام حسن، على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، لذا يهتم مشجعو الرياضة بمعرفة قناة مجانية تنقل مباراة مصر لمتابعة اللقاء من أي مكان، لمن لا يحالفهم الحظ بالتواجد في الاستاد.

قناة مجانية تنقل مبارة مصر أمام غينيا بيساو

ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، يستعد منتخبا مصر وغينيا بيساو للمباراة، والقناة المجانية التي تنقل المباراة مساء الاثنين، بجانب راديو ON تايم سبورت إف إم On Sport 93.7 FM عبر بث مباشر أونلاين، هي قناة أون تايم سبورتس البث الأرضي، ما يساعد الملايين من عشاق الكرة لمتابعة المباراة، ومن المحدد إقامتها على ستاد 24 ديسمبر.

معلومات عن لقاء مصر وغينيا بيساو

من المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويُتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو، بقيادة محمد صلاح بحراسة مرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال وخط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو وخط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.