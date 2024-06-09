موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

تنتظر الجماهير المصرية ومحبو الكرة الإفريقية، مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها غدًا.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

وعن موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، فإنّ من المقرر أن تُقام المبارة غدًا في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة، إذ يحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره منتخب غينيا بيساو، على ملعب «24 سبتمبر»، ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والذي سيقام في المكسيك وأمريكا وكندا.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العام

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 9 نقاط، حيث تمكن من الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخبي «جيبوتي، وسيراليون»، وأخيرًا الفوز على بوركينا فاسو في المبارة التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد القاهرة.

ترتيب منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العام

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، من الفوز مرة واحدة على منتخب جيبوتي، وتعادل مع بوركينا فاسو، وإثيوبيا.