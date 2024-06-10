أحمد عز يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3 قبل عرضه في عيد الأضحى

روّج الفنان أحمد عز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لدوره في فيلم ولاد رزق 3 المقرر عرضه في عيد الأضحى.

نشر أحمد عز البوستر الدعائي معلقا: رضا رزق انتظروا فيلم ولاد رزق 3 يوم 12 يونيو بجميع دور العرض.

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين وهم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وسيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.