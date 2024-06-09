قبل عرض «ولاد رزق 3».. 500 مليون جنيه حصيلة إيرادات أفلام أحمد عز

ينتظر النجم أحمد عز، عرض فيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية»، الأربعاء المقبل، بجميع دور العرض السينمائي في مصر، وذلك بعد 24 ساعة من موعد العرض الخاص للفيلم المقرر إقامته، الثلاثاء المقبل، داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتوقع النقاد تربع الفيلم على عرش إيرادات أفلام عيد الأضحى، وذلك وسط منافسة مع أفلام «اللعب مع العيال» للنجم محمد إمام، و«عصابة الماكس» للنجم أحمد فهمي، و«أهل الكهف» للنجم خالد النبوي.

وترصد «الوطن» قائمة بإيرادات الأفلام التي قام ببطولتها أحمد عز منذ بداياته إلى الآن، وذلك وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من جهات التوزيع في مصر، وجاء إجمالي الإيرادات بواقع 506 ملايين و468 ألفا و824 جنيها، وذلك على النحو التالي:

فيلم كيرة والجن

117 مليونا و280 ألفا و715 جنيها.

فيلم الجريمة

33 مليونا و397 ألفا و778 جنيها,

فيلم العارف

59 مليونا و565 ألفا و39 جنيها.

فيلم الممر

74 مليونا و495 ألفا و233 جنيها.

فيلم ولاد رزق 2

100 مليون و753 ألفا و422 جنيها.

فيلم الخلية

56 مليونا و4 آلاف و4 جنيهات.

فيلم ولاد رزق

22 مليونا و827 ألفا و341 جنيها.

فيلم الحفلة

7 ملايين و58 ألفا و595 جنيها.

فيلم 365 يوم سعادة

8 ملايين و132 ألفا و866 جنيها.

فيلم حلم عزيز

9 ملايين و344 ألفا و360 جنيها.

فيلم المصلحة

21 مليونا و754 ألفا و490 جنيها.

فيلم بدل فاقد

8 ملايين جنيه.

فيلم مسجون ترانزيت

11 مليونا و50 ألف جنيه.

فيلم الرهينة

7 ملايين جنيه.

فيلم الشبح

15 مليونا و33 ألفا و320 جنيها.

فيلم ملاكي إسكندرية

11 مليون جنيه.

فيلم سنة أولى نصب

5 ملايين و41 ألف جنيه.

فيلم مذكرات مراهقة

مليون و861 ألفا و229 جنيها.