عاجل.. موجة حارة جديدة تضرب البلاد الثلاثاء.. هل تستمر حتى عيد الأضحى؟

قالت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على مدار الأسبوع الماضي كان هناك موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الجمهورية معلقة: «حذرنا منها وقلنا إن الذروة على مدار يومي الخميس والجمعة سجلنا قيما مرتفعة بشكل كبير بالأمس كانت 42 على القاهرة الكبرى وفي محافظات الصعيد شارفت على درجة حرارة وقيم تجاوزت من 49 درجة مؤيدة في محافظة أسوان بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الشديدة التي أثرت على البلاد».

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «أمس حدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم في المتوسط تترواح مابين 3-4 درجات وسجلت العظمى على القاهرة 38 درحة مؤية في الظل».

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وتوقعت أن يشهد اليوم انخفاضا في قيم درجات الحرارة بنسب تتراوح ما بين 3-5 درجات مؤيدة قائلة: «تعاود درجات الحرارة العظمى تراجعها اعتبارا من اليوم لتصل إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بقيم تصل ما بين 35-36 درجة مئوية في القاهرة وفي الصعيد ما بين 42-47 مئوية في مثل هذا الوقت من العام».

طقس عيد الأضحى

وواصلت: «هذا سيكون في يومي الأحد والإثنين على معظم المحافظات على أن تبدأ موجة أخرى اعتبارا من الثلاثاء بشكل تدريجي لتسجل 38 درجة مئوية لتصل مع نهاية الأسبوع العظمى إلى 41 درجة مئوية وفي محافظات الصعيد سوف تتجاوز 46 درجة مئوية باختلاف المدن والمحافظات قد تصل إلى 47 درجة مؤيدة في أسوان والأقصر»، لافتة إلى أن الموجة الجديدة سوف تمتد لنهايات الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.

وعن طقس أيام العيد، كشفت: «الخرائط والمؤشرات تشير إلى أن هناك استمرارا في ارتفاع القيم الخاصة بدرجات الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية مع بدايات الأسبوع القادم تكمل معانا لمدة العيد لكن وارد أن تحدث تراجع في القيم لأنه تنبؤ بعيد المدى».