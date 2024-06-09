«مناخ الزراعة» يحذر من موجة حارة طويلة تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر لـ10 أيام

حذر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موجة طويلة شديدة الحرارة تبدأ تدريجياً من الأربعاء المقبل وتستمر على الأقل 10 أيام متصلة أو يزيد.

وقال محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة إنَّه من المتوقع أن ترتفع الحرارة خلال الموجه لقيم قياسية، تزيد على 40 درجة في أغلب أنحاء البلاد.

إلغاء تصويم لب البطيخ والصويا والذرة

وفيما يتعلق بتأثير الموجه على الزراعة، شدد «فهيم» على ضرورة الأهتمام بالزراعات القائمة، وإلغاء تصويم لب البطيخ والصويا والذرة وغيرها وحماية ثمار المانجو والرمان من لسعات الشمس بالجير المخفف أو بسليكات الالمونيوم وغيرها.

استعجال الرش لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي

ولفت إلى أهمية استعجال الرش لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي وكل الحشرات والأمراض غدا الاثنين والثلاثاء قبل دخول الموجة شديدة الحرارة والحفاظ على السلامة الشخصية.

وتابع أنَّ الشمس أصبحت عمودية على محافظة أسوان وهو ما يتطلب الوقاية من أشعتها لأنها قصيرة وخطيرة، وهو ما يتطلب ارتداء غطاء رأس أبيض وملابس قطنية مع تناول كميات كبيرة من مياه الشرب وخضروات وفاكهة كثيرة.