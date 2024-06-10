محمد عبدالمنعم خارج الأهلي مقابل 240 مليون جنيه

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن اقتراب رحيل المدافع الدولي المصري محمد عبدالمنعم، لاعب النادي الأهلي، عن فريقه بنهاية الموسم الجاري، واقترابه من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «شلبي» في تصريحات تليفزيونية: «بنسبة كبيرة الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي».

وأضاف: «الأهلي أعطى الضوء الأخضر لمحمد عبدالمنعم من أجل الرحيل والخروج للاحتراف، بشرط إحضار عرض رسمي قوي وبمبلغ كبير يليق باسم اللاعب والنادي الأهلي».

وتابع: «شركة التسويق التي تعمل مع اللاعب أحضرت له 3 عروض من الدوريات السعودي، والقطري، بالإضافة إلى آخر من بطولة الدوري الفرنسي، لكن العرض الفرنسي أقل في الناحية المادية من العرضيين السعودي والقطري».

تفاصيل راتب محمد عبدالمنعم الخيالي في الدوري السعوديوواصل «شلبي»: «العرض السعودي المقدم للاعب هو الأعلى من بين كل العروض الآخرى المقدمة للاعب».

وأردف: «النادي السعودي عرض حصول اللاعب على راتب يصل إلى 5 ملايين دولار في الـ3 مواسم، أي 240 مليون جنيه مصري، أي 80 مليون جنيه يحصل عليها عبدالمنعم عن كل موسم كراتب سنوي، وهو أكثر من 11 ضعف راتبه في الأهلي».