محمود مسلم: مع احترامي للجميع.. الأهلي مؤسسة مصرية ذات سمعة دولية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن النادي الأهلي مؤسسة مصرية ذات سمعة دولية يجب الحفاظ عليها، وكل يوم يثبت ذلك، مع الاحترام للجميع، لكنه فرقة «عدت» وينظر لها العالم بمنظور مختلف ويعرفها معظم من يمارس هذه اللعبة أو يديرها أو مشارك فيها.

الأهلي يثبت أنه مؤسسة قادرة على إحداث الفارق

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن الأهلي يثبت أنه مؤسسة قادرة على إحداث الفارق، فعندما يصل إلى النهائي 5 مرات في دوري أبطال إفريقيا وفوزه بالبطولة 4 مرات منها، فهذا إنجاز كبير على مستوى القارة، وأصبح ضيفا دائما في كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن الأهلي فريق كبير ومؤسسة كبيرة يمتلك قيما وإدارة قوية ولديه تطور في الأجيال، وإذا نفذت إدارة النادي مشروع استاد الأهلي سيكون شيئا قويا يُضاف للرياضة في مصر.

الرياضة تبث الولاء وتعلم الانتماء

وعن بكاء حسام وإبراهيم حسن أثناء عزف النشيد الوطني، قال: «الرياضة تبث الولاء وتعلم الانتماء، والأبطال الرياضيون هم الذين يعرفون عندما يفوزون لماذا يضعون علم مصر حول أعناقهم أو يبكون عند سماع النشيد الوطني فالإحساس بالنشيد الوطني عالٍ للغاية، وهذا أمر يدعو للتقدير والاحترام».