عاجل.. مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة.. «ثنائي سوبر في الطريق»

أصبح الميركاتو الصيفي بالنادي الأهلي على صفيح ساخن بشكل مبكر، في ظل بحث مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني على تدعيم العديد من المراكز بسبب خوض 6 بطولات مهمة خلال الموسم المقبل، من بينها 4 بطولات قارية، ويستعرض «الوطن سبورت» آخر تطورات صفقات النادي الأهلي.

ويقترب النادي الأهلي بقوة من التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد خاصة في ظل تمسك الجهاز الفني بضم اللاعب بالتزامن مع طلب محمد عبدالمنعم بالرحيل من أجل الاحتراف الأوروبي.

تفاصيل اقتراب الأهلي من ضم بلعيد

وقال الإعلامي إبراهيم فايق بإن النادي الأهلي يقترب بقوة من إتمام التعاقد مع زين الدين بلعيد، بعدما توصل لاتفاقيات شبه رسمية لضم اللاعب بمقابل 750 ألف دولار إلى جانب 400 الف دولار امتيازات في عقد اللاعب.

فيما أكد أن السويسري مارسيل كولر يتمسك بقوة بضم المهاجم البوركيني كوناتيه، ويراه أنه الأنسب للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المساعي القوية لضم مهاجم آخر بجانب الفلسطيني وسام أبوعلي، بعد الاستقرار على عدم تجديد تعاقد الفرنسي آنتوني موديست.