2135 شهريًا مبلغ مضمون على وديعة السنة من الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا مختلفة من الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ومن بينهم ودائع ذات دوريات صرف متنوعة، وتشمل مختلف المدد من عام لـ7 سنوات.

وديعة السنة من البنك الأهلي المصري

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2024 من البنك الأهلي المصري على الودائع ذات دوريات عائد متنوعة شهريًا وربع سنويًا ونصف سنويًا وسنويًا، نرصد تفاصيل وديعة العام.

بالنسبة للحد الأدنى لفتح وديعة العام ألف جنيه، والعائد على الوديعة يكون 12.81% سنويًا يصرف شهريًا، و12.82% سنويًا يصرف ربع سنويًا.

ويوفر البنك الأهلي على وديعة العام أيضًا عائد 12.86% سنويًا يصرف نص سنويًا، و13% سنويًا يصرف سنويًا.

كم يحصل العميل على عائد من وديعة السنة؟

ويمكن لصاحب المبلغ 200 ألف جنيه الحصول على عائد 2135 جنيهًا شهريًا، أو 6410 جنيهات ربع سنويًا أو 12 ألفًا 8و60 جنيهًا نصف سنويًا، أو 26 ألف جنيه سنويًا.