نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز لتعاقدها على بطولة مسلسل برمضان 2025

حرص عدد كبير من نجوم الفن تهنئة ياسمين عبد العزيز علي تعاقدها رسميًا مع شركة سينرجي لبطولة مسلسل درامي فى الموسم الرمضاني المقبل 2025.

نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعاقدها رسميًا مع شركة سينرجي لبطولة مسلسل درامي فى الموسم الرمضاني المقبل 2025، وتعكف على التحضيرات الخاصة به استعدادًا لانطلاق التصوير في الفترة المقبلة.

لينهال تهنئة أصدقائها من الوسط الفني والتي جاءت كالتالي:

هنأتها شيماء سيف قائلة: مبروك يا حبيبتي بالنجاح يارب، وقالت بدرية طلبة: تبارك الله ربنا يحفظك مليون مبروك، وقالت رضوى الشربيني: هتكسري الدنيا ياروحي كالعادة إن شاء الله، وقالت إنجي علاء: بالتوفيق والنجاح حبيبة قلبي، وعلق عمرو عبدالعزيز: مبروك، وعلقت ياسمين جمال: مبروك حبيبتي بالنجاح يارب.