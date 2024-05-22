ياسمين عبدالعزيز تتألق في عالم الإعلانات وتتصدر التريند

تتألق دائمًا ياسمين عبدالعزيز في تقديم الإعلانات، ورغم غيابها عن الساحة الفنية الفترة الحالية، إلا أنَّ اسمها لا يزال حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تتمتع بخفة ظل عالية يجعلها تخطف الأنظار إليها خاصة في تقديم الإعلانات.

إعلان ياسمين عبدالعزيز وعبدالباسط حمودة

مازال إعلان الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، يحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه عبر القنوات الفضائية، إذ تصدرت ياسمين تريند مؤشرات البحث على جوجل والسوشيال ميديا.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في الإعلان بأكثر من شخصية فارتدت بدلة زفاف لرجل، وجلباب كما ارتدت فستان زفاف، وطرحت شركة الإعلان تحت عنوان «دلعه يا دلعله».

إعلان ياسمين عبدالعزيز عام 2023

كما قدمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عام 2023 إعلان لإحدى شركات الاتصالات، بعنوان «أمسك مع فليكس»، وظهرت ياسمين في الإعلان بعدة إطلالات مختلفة جميعها باللون الأحمر.

إعلان ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز

وفي رمضان عام 2022، احتلت أيضًا الفنانة ياسمين عبدالعزيز التريند بسبب إعلان لإحدى شركات الاتصالات مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، وذلك رغم غيابها عن السباق الرمضاني في وقتها، وحقق الإعلان نجاحًا كبيرًا.