ذكرى ميلاد زهرة العلا.. لماذا تسبب فيلم «دعاء الكروان» في عقدة نفسية لابنتها؟

تحل اليوم الـ 10 من يونيو ذكرى ميلاد إحدى نجمات الزمن الجميل، الفنانة الكبيرة زهرة العلا التي خلدت بأدائها التمثيلي أعمالها مع مختلف النجوم والنجمات، وظلت عالقة في عقول وقلوب كل من شاهدها حتى الآن، وفيما يلي لمحات من حياتها.

بنت الإسكندرية تلميذة يوسف وهبي

كانت زهرة العلا من مواليد محافظة الإسكندرية، وبسبب عمل والدها انتقلت الأسرة بالكامل من الإسكندرية إلى المحلة بعد تخرجها في معهد الفنون المسرحية، ومن ثم انتقلت إلى القاهرة لتفتح أمامها أبواب الفن على مذرعيها بالتحاقها بفرقة يوسف وهبي المسرحية ووتتلمذها على يد عميد المسرح العربي، وكونت فرقة وظلت تخرج لنفسها حتى التحقت بالسينما.

120 عملًا سينمائيًا ودعاء الكروان أقربهم لها

قدمت زهرة العلا للفن المصري ما يقارب من 120 عملا سينمائيًا و50 مسلسلًا تلفزيونيًا، لمعت فيهم وشاركت البطولة مع كبار نجوم جيلها في أهم الأعمال السينمائية على مدار تاريخ الفن المصري، ومن أهمم «سر طاقية الأخفاء، رد قلبي، جميلة بو حريد، في بيتنا رجل، الوسادة الخالية، الزوجة آخر من يعلم، أنا وبناتي، دعاء الكروان»، وفي لقاء لابنتها المخرجة منال الصيفي مع المذيع عمرو الليثي عبر قناة الحياة، قالت إن «والدتي كانت تحب فيلم دعاء الكروان كثيرًا، رغم أنه سبب لي عقدة نفسية لمناداتي ببنت الباشمهندس وأنا كنت أحب أبي كثيرًا».

صلاح ذو الفقار أولى أزواجها وحسن الصيفي حب حياتها

أما عن حياتها الشخصية فتزوجت زهرة العلا مرتين، كانت الأولى من الفنان صلاح ذو الفقار فترة قصيرة لم تتعد العام من حياتها، وذكرت المخرجة منال الصيفي ابنتها خلال لقاء في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا عبر قناة cbc أن «والدتي بكت على صلاح ذو الفقار عند وفاته، ووالدي غضب لذلك رغم علمه زواجها السابق منه، ولكن أمي لم تحب أحدًا سوى والدي حسن الصيفي، وكانت دائما تقول أنه حب عمرها».

والمرة الثانية كانت من المخرج الكبير حسن الصيفي، وقالت ابنتهما المخرجة منال الصيفي في أكثر من لقاء أن «والدتي كانت تغير على والدي حسن الصيفي كثيرًا، وكانت له نعم الزوجة الأصيلة، وكان هو أيضًا دائم الاهتمام بها وبكل تفاصيلها»