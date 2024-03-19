زوجة الراحل أشرف مصيلحي: الفنانة زهرة العلا كان بيتها متواضعا

قالت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، إن بيت زهرة العلا هو بيت عائلة مصرية عادية، لافتةً إلى أنه بالرغم أن زهرة العلا كانت ممثلة، وكان منزلها يسكنه نجوم مصر، لكن كان بيت أسري من الدرجة الأولى، متابعةً: «البيت كان طوال العمر، مفتوح للأهل والأصحاب، والأقارب، وكان يوم الجمعة لدينا طقوس الإفطار العائلي، ومعهما عمها لأنه ليس أبناء فكان يجتمع معهم».

زهرة العلا تهتم بأسرتها قبل عملها

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «عاش هنا»، المذاع على «شعبي إف إم»، وتقدمه الإعلامية هاجر جميل، أن أمها كانت أهم شئ بالنسبة لها أبناؤها والأب وبعد ذلك يأتي عملها، وهذا كان المريح بالنسبة لها، وأسست أبناءها جميعهم على ذلك، متابعةً: «حتى الجيران في المنطقة، كانوا من العائلة، كانت المنطقة عبارة عن ست فيلات ونحن واحدة منهم، ولكن هناك تواصل ما بينا ومحبة وإخاء».

لم تهتم عائلة زهرة العلا بالتصوير

وأكملت: «كان الجيران مترابطين، وكان هناك روح تكافل فيما بينهم في الشارع، وكنا نساعد بعضنا في مشاكلنا»، مشيرةً إلى أنه بالرغم من أن العائلة جميعها فنية ولكنهم لم يأخذوا صور تذكارية كثيرة، ولكن كان أخوها الكبير أكثر شخص مهتم بالفوتوغرافيا.