ابنة الفنانة زهرة العلا تفجر مفاجأة عن تاريخ ميلاد والدتها

11 يونيو حمل يوم ميلاد الفنانة زهرة العلا وهي واحدة من أهم فنانات الزمن الجميل والتي تحرص وسائل الإعلام المصرية على الاحتفال بيوم ميلادها، وخلال تواصل جريدة «الوطن» مع ابنتها المخرجة منال الصيفي فجَّرت مفاجأة عن مدى استيائها من ذكر تاريخ ميلاد خاطئ لوالدتها، وذكرت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التاريخ الحقيقي ليوم مولد الفنانة هو 1 يناير 1934 وتاريخ وفاتها في 18 ديسمبر 2013.

تاريخ ميلاد خاطئ للفنانة زهرة العلا

وأوضحت المخرجة منال الصيفي خلال حوارها لـ«الوطن»، أنها صرحت في أكثر من مناسبة عن أن تاريخ ميلاد الفنانة زهرة العلا المنتشر على محركات البحث خاطئ، مشيرة إلى أنها كانت تحتفل مع والدتها بعيد ميلادها ليلة رأس السنة من كل عام، وعن أبرز المواقف الإنسانية التي جمعتها مع والدتها قالت المخرجة منال الصيفي إن والدتها كانت إنسانة جميلة من زمن فات، فهي عاشت في زمن يختلف عنا، واصفة إياه بأنه زمن خير وبركة.

أبرز أصدقاء الفنانة زهرة العلا

وكشفت «الصيفي» عن أبرز الفنانين التي كانت تربط والدتها الفنانة زهرة العلا بهم علاقة صداقة قوية ومترددين على زيارتها بشكل متواصل أيام الزمن الجميل الفنانة شادية وهند رستم وليلى مراد وسناء يونس وسعاد نصر وعمر الحريري، مؤكدة علاقتها بهم حتى نهاية رحيلهم عن عالمنا.

منال الصيفي: لا أحب دعاء الكروان لأمي

وعن أبرز الأعمال الفنية التي تحبها ابنة الفنانة زهرة العلا لها كان فيلم أنا وبناتي، وعلى الجانب الآخر كانت تبغض دورها في فيلم دعاء الكروان حيث مقتل والدتها في بدايته، وعبرت أيضاً عن حبها لوالدتها.