طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الاستاتيكا اليوم

يؤدي اليوم طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحان مادة الاستاتيكا لمدة ساعتين اليوم، وتنطلق اللجان الساعة 9 صباحا، في إطار متابعة غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية لوصول الأسئلة جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، والتأكد من انتظام سير الامتحانات باللجان وعدم وجود أي معوقات.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع اتخذ كل الإجراءات والتدابير لتوفير أفضل بيئة امتحانية هادئة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أعلى الدرجات، مشيرًا إلى أنه يتابع من خلال غرفة العمليات المركزية سير الامتحانات على مستوى الجمهورية وكذلك رصد أي مخالفات أو معوقات تؤثر على سير الامتحانات وحلها بشكل فوري، مشيدا بالتزام الطلاب منذ انطلاق الامتحانات.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفًا و319 طالبًا، و27 ألفًا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفًا و169 طالبًا، و36 ألفًا و977 طالبة، بإجمالي 156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.