رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، عقب اعتمادها من محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

ويمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هـنـا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالغربية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، تم عرضها على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من أجل اعتمادها، وذلك بعد انتهاء أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتقدير الدرجات بشكل دقيق لإعطاء كل طالب حقه، وكانت هناك تعليمات مشددة بضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.