لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ تستقبل أسئلة الامتحانات وتأمين كامل للصناديق

استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في «التربية الدينية، والوطنية»، استعدادا لبدء الامتحان في التاسعة صباحاً، وشهدت رحلة نقل الأسئلة تأمينا كاملا لصناديق النقل، حيث خرجت من مركز التوزيع ووصلت إلى اللجان الامتحانية وتسلمها رؤساء اللجان بمحضر تسليم وتُسلم من عضو مركز توزيع الأسئلة، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

لجان الثانوية العامة تستقبل أسئلة الامتحانات وتأمين كامل لصناديق نقلها

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه اطمأن على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة ووصولها إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألف 414 طالب وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدّد وكيل الوزارة، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدي بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، التي تبدأ اليوم الاثنين 10 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، حيث جرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال 25 ألفا و414 طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة.