هل يوجد تمريض بعد الإعدادية الأزهرية؟.. اعرف الشروط والتفاصيل

منذ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يتساءل الطلاب والطالبات عن هل يوجد تمريض بعد الإعدادية الأزهرية؟، حيث يمكن لطالبات الإعدادية الأزهرية 2024 للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين والحصول على فرصة عمل فور التخرج بقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، خاصة وأنّ المعهد يليه فترة امتياز ويتبع مباشرة لكلية الطب.

هل يوجد تمريض بعد الإعدادية الأزهرية؟

وأجاب مصدر مسؤول في الأزهر الشريف عن سؤال هل يوجد تمريض بعد الإعدادية الأزهرية؟، قائلا إنّ المعهد الفني للتمريض في مستشفى الحسين من أبرز المؤسسات التعليمية في مجال التمريض بمصر، ويقدم برامج تعليمية متقدمة تهدف إلى تأهيل الطلاب والطالبات لتقديم رعاية صحية متميزة، حيث تتلقى الطالبات تدريبا نظريا وعمليا شاملا في مختلف تخصصات التمريض، وتستفيد الطالبات في المعهد من بيئة تعليمية متطورة تضم مرافق حديثة وأدوات طبية متقدمة، ما يسهم في إعدادهم لمواجهة تحديات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية بكفاءة عالية، كما يشرف على تعليمهم نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التمريض.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين

ويتميز المعهد الفني للتمريض في مستشفى الحسين بتقديم فرص تدريب ميداني في مستشفى الحسين الجامعي، ما يمكن الطلاب من اكتساب خبرات عملية حقيقية تحت إشراف فريق طبي متخصص، ويعكس المعهد التزامه بتطوير مهارات الطلبة وتوفير تعليم عالِ الجودة، ما يعزز فرصهم المهنية ويساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المجتمع.

شروط المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين

ويبدأ التقديم للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية في المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين خلال أيام، لتتأكد الطالبات من إجابة سؤال هل يوجد تمريض بعد الإعدادية الأزهرية؟ بحد أدنى 415 درجة، و230 درجة للإعدادية العامة، شرط أن تكون من محافظة القاهرة.

- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.

- أن تكون حديثة التخرج - دور أول 2023-2022.

- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة.

- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 7 إلى 10.

- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.

- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.

- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 أشهر بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.

الأوراق المطلوبة لـ تمريض بعد الإعدادية الأزهرية

وأوضح الأزهر الشريف، أنّ الأوراق المطلوبة لـ تمريض بعد الإعدادية الأزهرية هي:

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة التي تخرجت فيها.

- شهادة ميلاد أصلية وصورة منها.

- صورة من شهادة الإعدادية العامة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ـ صورة من شهادة الابتدائية معتمدة بختم الإدارة التعليمية.

ـ بيان نجاح أصلي معتمد من الإدارة التعليمية أو الأزهرية التابعة لها.

- صور شخصية حديثة بالحجاب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- نتيجة تحليل سكر دم وصورة دم كاملة.

- تحليل دلائل فيروسات« بي ـ سي».