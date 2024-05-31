بدائل مدارس الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات

يتطلع الكثيرون لمعرفة أبرز بدائل الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية، خاصة بعد أن أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات نتيجة الصف الثالث الإعدادي، والتنسيق الخاص بالثانوية العامة.

بدائل الثانوية العامة بالمحافظات

ويستعرض التقرير عددا من المدارس البديلة الخاصة بالثانوية العامة في مختلف المحافظات كالآتي:

- مدارس التمريض في مختلف المحافظات

- مدارس we في مختلف المحافظات والتي من ضمنها:

- محافظة الجيزة: مدرسة الشيخ زايد الرسمية الفندقية المتقدمة

- محافظة الإسكندرية مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات

- محافظة الدقهلية مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات

- محافظة السويس مدرسة عقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية

- محافظة المنيا مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات

- محافظة القاهرة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات

- المدارس التكنولوجية

- مدارس الثانوي التجاري في كل المحافظات

- مدارس الثانوي الفندقي في كل المحافظات

- مدارس الثانوي الزراعي في كل المحافظات

- مدارس الثانوي الصناعي في كل المحافظات

- مدارس الثانوي الفني في كل المحافظات

- مدارس إلكترو مصر

- مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

- مدرسة الصيد وتربية الأسماك

- مدرسة الغزل والنسيج

- مدرسة البتروكيماويات

- مدارس آي تك التكنولوجية التطبيقية

- مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية

- مدرسة التمريض العسكري

- مدارس مبارك كول

- مدارس الميكاترونيات بمدينة نصر

- مدرسة توشيبا العرب مدرسة السويدي الثانوي

- مدرسة الضبعة النووية وقع في مدينة الضبعة تقع بعد مدينة العلمين بمحافظة مطروح

مدرسة الطاقة الشمسية

في مدرسة بنبان في محافظة أسوان، وهي تضم 180 طالب وطالبة.

مدرسة الرمادي قبلي بمركز إدفو، وهي تضم 148 طالبًا وطالبة.تتواجد 6 فصول طاقة شمسية في بعض المدارس في أسوان.

- مدرسة غبور للسيارات في مركز تدريب مهنى سيارات إمبابة بمحافظة القاهرة

- مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية بمنطقة 6 أكتوبر

- مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الدقهلية

4- مركز تدريب مهنى سيارات كفر الزيات بالغربية : بجوار مدرسة النابع الميكانيكية – الدلجمون – كفر الزيات.

5- مركز تدريب مهنى سيارات محرم بك بمحافظة الإسكندرية : شارع عبد المنعم رياض – بجوار نادي الصيد – محرم بك.

- مدرسة الثانوي الإيطالي

- مدرسة الثانوي البريطاني

- مدرسة الأثاث بدمياط

مدرسة المتفوقين ستيم

القاهرة: فرعان (عين شمس، المعادي).

الجيزة: فرع واحد (الهرم).

الإسكندرية: فرع واحد (برج العرب الجديدة).

كفر الشيخ: فرع واحد (مدينة كفر الشيخ).

الدقهلية: فرع واحد (مدينة جمصة).

الإسماعيلية: فرع واحد (الإسماعيلية).

البحر الأحمر: فرع واحد (الغردقة).

أسيوط: فرع واحد (أسيوط).

الأقصر: فرع واحد (مدينة طيبة الجديدة).

المنوفية: فرع واحد (مدينة سرس الليان).

الغربية: فرع واحد (مدينة طنطا).

القليوبية: فرع واحد (مدينة العبور).

الشرقية: فرع واحد (مدينة الزقازيق).

قنا: فرع واحد (مدينة قنا).

بني سويف: فرع واحد (مدينة بني سويف).

المنيا: فرع واحد (مدينة المنيا).

سوهاج: فرع واحد (مدينة سوهاج).

الفيوم: فرع واحد (مدينة الفيوم).

السادات: فرع واحد (مدينة السادات

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع ويتواجد فرعين من مدرسة الهئية العربية للتصنيع، الأولى في مدرسة مصر الجديدة، والثانية في منطقة حلوان.

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي عدد من المحافظات منها القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية- أسيوط- الجيزة- الإسكندرية)

- مدرسة السكك الحديدية والطرق

- مدرسة الذهب والمجوهرات، وتقع في شارع 117 بالمنطقة الصناعية رقم 1 في مدينة العبور بالقاهرة،

المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي

في الأميرية في القاهرة في القاهرة بالزيتون رقم تليفون المجمع التكنولوجي بالأميرية

مدرسة المجمع التكنولوجي في الفيوم، وفي أسيوط، وفي أبو غالب

التقديم في بدائل الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية بالمحافظات

ويتم التقديم في مختلف المدارس بعد إعلان النتيجة في مختلف المديريات التعليمية من خلال تقديم عدة أوراق أساسية أهمها:

- اصل وصورة شهادة الميلاد للطالب

- شهادة استكمال المرحلة الإعدادية

- صور شخصية للطلاب

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب