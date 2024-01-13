أيهما أفضل شراء ذهب أم شهادات الاستثمار؟.. خبراء يجيبون

دائما ما يسعى المواطنون لمعرفة أفضل الطرق للاستثمار من أجل تعظيم مدخراتهم بسبب موجة التضخم التي عصفت بكبريات الدول الأجنبية، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين لمعرفه أيهما أفضل شراء ذهب أم شهادات الاستثمار.

شعبة الذهب: الذهب أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة

يقول هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب يعد أحد أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة التي يمتلكها الفرد دون خشية من تضخم، مشيرا إلى أن قيم الانخفاضات في الذهب دائما ما تكون أقل حال مقارنته بباقي الاستثمارات الأخرى.

وأضاف «جيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذهب لا يحتاج للاستثمار فيه الكثير من الأموال، حيث يتم تداول العديد من الجرامات والأحجام المختلفة من الذهب ومشغولاته وسبائكه في الأسواق المصرية.

خبير اقتصادي: الاستثمار بالشهادات أفضل من الذهب

فيما يرى وليد عادل، الخبير الاقتصادي، إنه في حال الاستثمار بشهادات الادخار بعائد سنوي نسبته 27% وبمبلغ 100 ألف جنيه، ففي نهاية العام سيصل إجمالي رأس المال المستثمر بعدما جرى إضافة الفوائد عليه فسيصبح 127 ألف جنيه.

وأضاف «عادل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حال الاستثمار بالذهب عيار 21 الذى والذي بلغ سعره اليوم مبلغ 3260 جنيها فنجد أنه يمكن شراء ما يقارب الـ29 جرام ذهب، وفي حين ارتفع سعره بنهاية السنة فسيكون إجمالي المبلغ المستثمر حال البيع 125000 جنيه، دون احتساب ضرائب أو مصنعيات مع شراء أو بيع الذهب، وهنا يتضح بأن الاستثمار بشهادات الادخار تعد أفضل من الذهب بالوقت الحالى.

وأضاف الخبير الاقتصادي بأن الاستثمار بشهادات الادخار يعد هو الأفضل من أجل تجنب المخاطر المحتملة مع أي ارتفاع أو انخفاض من قبل أسعار الذهب في الفترة المستقبلية، حيث أن الأسعار العالمية للذهب خلال الفترة الماضية والفترة الحالية هي مستقرة لحد كبير.