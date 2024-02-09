انتعاشة غير مسبوقة.. خبراء اقتصاديون يوضحون أبرز قطاعات الاستثمار الرائجة في مصر

تعتبر مصر إحدى أهم وأكثر الأسواق جذبًا للاستثمارت العقارية والسياحية والغذائية، لما تتمتع به السوق المصرية من مميزات عدة أولها التعداد السكاني، والذي يعادل 1.3% من سكان العالم، ثانيًا وقوع مصر على 1100 كيلو من الشواطئ الخلابة، الأمر الذي جعل من مصر أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والغذائي.

خبير اقتصادي: قطاع الصناعات الغذائية أكثر القطاعات أمانا للمستثمرين

من جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الطلب على المأكل والمشرب لا ينقطع، لذلك يعطي قطاع الصناعات الغذائية الأمان للمستثمر من أجل الدخول فيه، لذلك يعد هذ القطاع ملاذا آمنا للمستثمرين.

وأضاف «الدمرداش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لقطاع الاستثمار العقاري، فقد حقق خلال السنوات الأخيرة معدل ربح كبير، ما دفع المستثمرين ضخ أموال طائلة بالسوق العقارية من خلال إنشاء وتسويق العقارات بصورة مختلفة، حيث اتجهت شريحة كبيرة من فئات المجتمع لدخول مجال الاستثمار العقاري نظرا لنشاطه السوقي، بالإضافة لرغبتهم في تحقيق مكاسب مادية كبيرة عبر بيع وشراء العقارات، ويعتبره المواطنين وسیلة لحمایة أموالهم من التقلبات بأسعار صرف العملات، خاصة مع ارتفاع الأسعار والمخاطر في القطاعات الأخرى، ما یعني أنھا لن یفقد قيمتها حتى في الأوقات الاقتصادیة الصعبة.

وأوضح أن قطاع السياحة سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشًا غير مسبوق من قبل المواطنين، لذلك شجع العديد من المستثمرين ضخ استثمارات هائلة خلال الفترة الأخيرة، وكان من بين تلك المشروعات مشروع رأس الحكمة ورأس جميلة، لذلك يعتبر الاستثمار السياحي مضمون في مصر.

خبير اقتصادي: قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أفضل الاستثمارات الحالية

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة قطاعات تعتبر جاذبة للاستثمار في ظل تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية والمناخ المناسب في مصر، وهو من أهم القطاعات الأكثر جاذبية، وفق الظروف الحالية والإمكانات التنموية المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وشهدت مصر نموا كبيرا في قطاع الطاقة المتجددة، كقطاع الطاقة الشمسية والرياح، حيث توفر الحكومة الدعم والتشريعات الملائمة للاستثمار في هذا القطاع، بما فيها برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وترخيص مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح «خضر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات جذبا للفرص الاستثمارية في مصر، نظرا لحجم السوق المحلية الكبير، ومع وجود طلب عالمي متزايد على قطاع المنتجات الغذائية كافة.

أما عن القطاع السياحي، فقد أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر إحدى أفضل الوجهات السياحية، إذ تشهد زيادة في عدد السياح سنويا بأكثرمن 4 ملايين سائح، ويمكن الاستثمار عبر قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية والخدمات المرتبطة بالسياحة، كالسفر والترفية والتجارة التجزئة.